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  3. Malezya, Arakanlı 300 sığınmacıyı 2. kez geri çevirdi
12 Haziran 2020 Cuma 09:34 | Son Güncelleme:

Malezya, Arakanlı 300 sığınmacıyı 2. kez geri çevirdi

Malezya, Arakanlı 300 sığınmacıyı 2. kez geri çevirdi

Malezya'ya deniz yoluyla ulaşmaya çalışan yaklaşık 300 Arakanlı sığınmacı, ülkeye girmek üzereyken geri çevrildi.

Malezya Sahil Güvenlik Biriminden yapılan açıklamada, yaklaşık 300 kişiyi taşıyan ve 3 aydır denizde olduğu bilinen bir geminin, bu hafta Malezya kıyılarına yaklaşmak üzereyken durdurulduğu bildirildi.

Durdurulduktan sonra geminin bu hafta içinde yine Malezya karasularına girmeye çalıştığını belirten yetkililer, keşif gemilerinin yollanması üzerine geminin uzaklaştığını kaydetti.

Arakanlı sığınmacıların hangi ülkeden geldiğine dair ise bir açıklama yapılmadı.

Malezya, 9 Haziran'da Langkawi adasına deniz yoluyla giriş yapan 269 Arakanlı sığınmacıyı gözaltına almıştı.

Olayın ardından Malezya hükümeti, Bangladeş'e, Arakanlı sığınmacıların deniz yoluyla Malezya'ya gelmesini önleme çağrısında bulunmuştu.

AA

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