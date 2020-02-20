Makron'da Esed'e tepki: Sivil halka karşı birkaç haftadır düzenlediği saldırıları şiddetle kınıyorum

Macron, Brüksel'de düzenlenen "Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi" öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İdlib'de yaşananların görmezden gelinemeyeceğini belirten Emmanuel Macron, "İdlib'de bugün ve birkaç haftadır en kötü insani dramlardan biri yaşanıyor.

Beşşar Esed rejiminin İdlib'de sivil halka karşı birkaç haftadır düzenlediği saldırıları şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullandı. Macron, İdlib'deki saldırılarda sivil halkın ve sağlık merkezlerinin hedef alındığını da dile getirdi.

Teröristlerle mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, bu konuda AB üyesi 27 ülkeyle bir karar almak istediğinin de altını çizdi.

Macron, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) bu konuda sorumluluk alma çağrısında bulunarak, "Hiçbir şey uluslararası insani hukuka saygı gösterilmemesine gerekçe olamaz." değerlendirmesinde bulundu.

(AA)