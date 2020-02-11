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  3. Mahmud Abbas: ABD'nin açıkladığı bu plan bölgeye barış ve istikrar getirmeyecek

Mahmud Abbas: ABD'nin açıkladığı bu plan bölgeye barış ve istikrar getirmeyecek

Mahmud Abbas: ABD'nin açıkladığı bu plan bölgeye barış ve istikrar getirmeyecek

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas: "(ABD'nin açıkladığı) Bu plan bölgeye barış ve istikrar getirmeyecek, bu yüzden kabul etmiyoruz"

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, "ABD'nin açıkladığı bu plan bölgeye barış ve istikrar getirmeyecek, bu yüzden kabul etmiyoruz." dedi.

Filistin lideri Abbas BMGK'de, "Barış hala mümkün, başarılabilir. Kapsamlı ve kalıcı bir barış yolunda uluslararası bir ortaklık için buradayım." diye konuştu.

AA


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