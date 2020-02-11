Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, "ABD'nin açıkladığı bu plan bölgeye barış ve istikrar getirmeyecek, bu yüzden kabul etmiyoruz." dedi.

Filistin lideri Abbas BMGK'de, "Barış hala mümkün, başarılabilir. Kapsamlı ve kalıcı bir barış yolunda uluslararası bir ortaklık için buradayım." diye konuştu.

AA