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Maduro orduya talimatı verdi: Saldırıya karşı hazırlıklı olun

Maduro orduya talimatı verdi: Saldırıya karşı hazırlıklı olun

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Kolombiya'dan gelebilecek saldırıya karşı orduya 'hazırlıklı olun' talimatı verdi.

Kolombiya'da üç yıl önce hükümet ile barış anlaşması imzalayan Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) eski komutanlarından Ivan Marquez'in yeniden silahlı mücadeleye dönme çağrısı yapması sonrası Venezuela sınırlarında askeri tatbikatlar yapılacağını duyurmuştu.

Televizyondan yayınlanan açıklamasında Nicolas Maduro "Ulusal Bolivarcı Silahlı Kuvvetler Stratejik Operasyonlar Komutanlığına talimat verdim. Sınırdaki tüm askeri birlikler, Kolombiya'dan Venezuela'ya karşı saldırı tehdidine karşı teyakkuzda" dedi.

Maduro her sene düzenlenen askeri tatbikatların bu sene 10 ve 29 Eylül tarihleri arasında Kolombiya sınırındaki Zulia, Taçira, Apure ve Amazonas'ta düzenleneceğini söyledi. Tatbikatların bu sene üçüncüsü yapılıyor.

Reuters'ın haberine göre Kolombiya Dışişleri Bakanlığı, Maduro'nun açıklamasıyla ilgili yorum yapmayı reddetti. Kolombiyalı yetkililer Venezuela'ya saldırı hazırlığında oldukları iddialarını sürekli olarak reddediyorlardı.

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