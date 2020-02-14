Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0553
  • 6,5624
  • 307.233
  • 120151
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Maduro böyle duyurdu: O gün daha gelmedi

Maduro böyle duyurdu: O gün daha gelmedi

Maduro böyle duyurdu: O gün daha gelmedi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, kendini devlet başkanı ilan eden muhalif Juan Guaido'nun mahkeme kararı çıktığı zaman hapse gireceğini bildirdi.

Ülke basınına göre başkent Caracas’ta düzenlenen basın toplantısında konuşan Maduro, "Venezuela mahkemeleri, işlediği suçlardan ötürü tutuklanmasına karar verdiği an Guaido hapse girecek. O gün henüz gelmedi." ifadesini kullandı.

ABD başta olmak üzere birçok Latin Amerika ve Batı ülkesinin desteği ile 23 Ocak 2019’da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Guaido, askeri kalkışma ve darbe çağrıları ve sınır ihlal girişimine imza atmasının yanı sıra Venezuela yargısının koyduğu yurt dışı çıkış yasağını da iki kez ihlal etmişti.

Venezuela'dan son kez 19 Ocak'ta ayrılan Guaido, Kolombiya, İsviçre, Fransa, İngiltere, İspanya, Kanada ve ABD'yi ziyaret etmiş, 11 Şubat'ta döndüğü başkent Caracas'ta tepkilerle karşılanmıştı.

(AA)


Özge Özpirinçci'den heyecanlandıran Kuruluş Osman sürprizi
Uraz, Engin'den başrolü kaptı
Hilal'i tutabilene aşk olsun
Aslı Enver Hadise'yi sildi!
Cem'den Kerem'e olay gönderme

Pakistanlı imamdan Başkan Erdoğan´a ´siz kıldırın´ ısrarı

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

TSK'dan İdlib'e yoğun sevkiyat! Yeni görüntüler geldi

1200 yıl sonra keşfedilen Heracleion'un sırrı ne?