Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7047
  • 6,2611
  • 276.634
  • 103190
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Maduro BM'yi sözünü tutmamakla suçladı

Maduro BM'yi sözünü tutmamakla suçladı

Maduro BM'yi sözünü tutmamakla suçladı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Birleşmiş Milletlerin (BM) ülkesine vadettiği insani yardımı göndermediğini belirtti.

Venezuela basınındaki haberlere göre Maduro, hükümetin göz hastalıkları ve bu daldaki eğitim alanında yeni uygulayacağı eylem planında BM’ye ve ülkesine yaptırım uygulayan ABD'ye eleştirilerde bulundu.

Birleşmiş Milletlerin "köşkler, kaleler" vadettiğini belirten Maduro, ülkesine herhangi bir BM insani yardımının gelmediğini kaydetti.

Maduro, çeşitli yardımlar ve iş birlikleri aldıkları Dünya Sağlık Örgütü, Panamerikan Sağlık Birliği ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonuna (UNICEF) ise teşekkür etti.

ABD'nin Venezuela'ya uyguladığı yaptırımlara da değinen Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Venezuela’nın yasa dışı ve tek taraflı yaptırımlara maruz kaldığının altını çizdi.

Maduro bu yaptırımlara rağmen sağlık alanında son teknoloji ürünlere yatırım yapmaktan vazgeçmediklerini kaydetti.

Mahallelere 1000 yeni sağlık ocağı yapılması için 100 milyon dolar ayırdıklarını belirten Maduro, ayrıca diyaliz üniteleri satın alınması amacıyla 168 milyon 275 bin avroluk bir kaynağı onayladıklarını aktardı.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Sonunda evleri ayırdılar! Yeni villasının kirası dudak uçuklattı
Can Yaman İspanya yolcusu
Eski Türkiye güzeli Sinem Sülün ilk kez konuştu!
Görenler tanıyamadı! Buse Varol'un inanılmaz değişimi...
Demet Özdemir, Can Yaman defterini tamamen kapattı
<p>Türkiye´deki çeltik üretiminin yüzde 44´ünün gerçekleştiği Edirne´nin Meriç ve İpsala ilçelerinde

´Beyaz Altın´da Hasat Heyecanı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Tarık Ünlüoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Bu yöntemle arabanız daima temiz kalacak! İşte mucizevi sprey...