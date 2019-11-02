Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7088
  • 6,3959
  • 278.088
  • 98462.7
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Bulgaristan'ı kızdırdı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Bulgaristan'ı kızdırdı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Bulgaristan'ı kızdırdı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, "Bulgar ve Ukrayna çeteleri karşısında Afrikalı mültecileri tercih ederim" açıklaması Bulgaristan'da tepkiyle karşılandı. Bulgaristan, açıklama üzerine Fransa'ya protesto notası gönderdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, aşırı sağ yayınlarıyla bilinen Valeurs Actuelles adlı dergiye verdiği demeçte, "Bulgar ve Ukraynalı çeteler ve yasadışı suç akımı karşısında Gine ve Fildişi Sahili'nden yasal mültecileri tercih ederim" açıklamasında bulundu. Macron, söyleşide bütün enerjisini ülkesinde paralel çeteler topluluğunun oluşmasına ve kaçak mültecilere karşı kullanacağını söyledi. 

Macron'un açıklamaları üzerine Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı Paris Büyükelçisi Elçisi Angel Çolakov aracılığıyla Fransa Dışişleri Bakanlığı'na protesto notası gönderdi. Fransa'nın Sofya Büyükelçisi Florance Robin, Sofya'da Dışişleri Bakanlığına çağırıldı ve bu hakaretlerle ilgili açıklama getirilmesi istenildi. Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Krasimir Karakaçanov sosyal medya hesabından Macron'un açıklamalarını şöyle değerlendirdi: "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, Bulgar ve Ukraynalı çetelere karşın Afrikalı mülteciler tercih ettiği açıklaması, siyasi ukalalık ve bizi aşağılama girişimlerinden biri. Bir Cumhurbaşkanına yakışmayan hakaretleri kabul edemem. Macron, kendi özel başarısızlıklarını örtmek için bizi karalıyor ve Bulgar halkını 'hırsız ve çete başı' olarak tanımlıyor. Macron'un Afrika'dan ucuz iş gücü bulmak isteyip, istememesi onu ilgilendirir, ancak onun Bulgar ve Ukrayna halkına hakaret etmeye hakkı yoktur."

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'nın da Fransa Büyükelçisi'ni çağırıp nota verdiği belirtildi.  (DHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Engin Altan'ın son paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü!
Kadir Doğulu'dan romantik paylaşım! 'En güzelini almışım koluma...'
Serenay Sarıkaya'nın panik anları! Ne yapacağını şaşırdı
Reynmen'den ailesine büyük jest!
Chloe net konuştu: Hiçbir zaman bırakmayacağım!
<p>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın direktifleriyle ´sniper´ üretiminin gerçekleştirildiğini ka

Başkan Erdoğan´ın Direktifiyle Üretildi! Yerli ve Milli Keskin Nişancı Tüfeği

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Haftanın Fotoğrafları (25-31 Ekim 2019)

Erzurum beyaza büründü