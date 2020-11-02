  • $8,3601
  • 9,7392
  • 505.015
  • 1112.37
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Dünya
  • Macron'dan tam ‘anlaşılamayan' açıklama: İslam dünyası beni yanlış anladı
02 Kasım 2020 Pazartesi 00:12 | Son Güncelleme:

Macron'dan tam ‘anlaşılamayan' açıklama: İslam dünyası beni yanlış anladı

Macron'dan tam ‘anlaşılamayan' açıklama: İslam dünyası beni yanlış anladı

İslamiyet'i hedef alan karikatürün yayınlanmasında ısrarcı olan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, “İslam dünyası beni yanlış anladı ama yasaklamak çözüm değil” dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İslamiyet’i hedef alan Hz. Muhammed’le ilgili karikatürlere ilişkin yaptığı açıklamanın, İslam dünyasında neden olan tepkinin yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını iddia etti.

DİNLE SORUNUM YOK

Macron, Al Jazeera kanalına verdiği röportajda, ülkesinin herhangi bir dinle sorunu olmadığını, ülkede Müslümanlara karşı ayrımcılığın yapılmadığını ancak karikatür yayımlamanın ifade özgürlüğü olduğunu belirtti. Macron, Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo’nun Hz. Muhammed’e yönelik hakaret içerikli karikatürlere ilişkin, “Bu karikatürlerin uyandırdığı duyguları anlayabiliyorum ve bunlara saygı duyuyorum. Ancak benim rolümü anlamanızı istiyorum” dedi.

‘HAK VE ÖZGÜRLÜK’

Macron ayrıca “Benim görevim özgürlükleri ve bu karikatür hakkını savunmak. Karikatürlerin şoke ettiğini anlıyorum ve buna saygı duyuyorum ancak bu bir hak ve özgürlük” dedi. 

<p>Ünlü oyuncu Gürgen Öz, İzmir depremi sonrası Cadılar Bayramı kutlaması yapanlara sosyal medyadan

Gürgen Öz'den 'Cadılar Bayramı' kutlaması yapanlara sert tepki

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.