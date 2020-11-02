Macron'dan tam ‘anlaşılamayan' açıklama: İslam dünyası beni yanlış anladı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İslamiyet’i hedef alan Hz. Muhammed’le ilgili karikatürlere ilişkin yaptığı açıklamanın, İslam dünyasında neden olan tepkinin yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını iddia etti.

DİNLE SORUNUM YOK



Macron, Al Jazeera kanalına verdiği röportajda, ülkesinin herhangi bir dinle sorunu olmadığını, ülkede Müslümanlara karşı ayrımcılığın yapılmadığını ancak karikatür yayımlamanın ifade özgürlüğü olduğunu belirtti. Macron, Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo’nun Hz. Muhammed’e yönelik hakaret içerikli karikatürlere ilişkin, “Bu karikatürlerin uyandırdığı duyguları anlayabiliyorum ve bunlara saygı duyuyorum. Ancak benim rolümü anlamanızı istiyorum” dedi.

‘HAK VE ÖZGÜRLÜK’



Macron ayrıca “Benim görevim özgürlükleri ve bu karikatür hakkını savunmak. Karikatürlerin şoke ettiğini anlıyorum ve buna saygı duyuyorum ancak bu bir hak ve özgürlük” dedi.