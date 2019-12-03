Macron'dan 'NATO' açıklaması: Sözlerimin arkasındayım

ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Londra'da ortak açıklama yaptı. Macron tepki çeken 'NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti' sözlerine ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

İşte Macron'un açıklamalarından öne çıkanlar:

Açıklamalarım tepki çekmiş olabilir ama bunların arkasındayım. ABD onlarca yıldır çok fazla yatırım yapıyor. bu konuda aynı fikirdeyim. Daha güçlü bir NATO'dan yanayım. NATO'nun temellerinin ne olacağı konusunda net olmamız gerekiyor. Şu anda böyle bir netlik yok.

Şu an bir hareket halinde olduğumuz için bunları daha önce dile getirmiştik. Dijital vergi konusu bunlardan birisi. Kökenleri ne olursa olsun bunlar yarış halinde.

Türkiye ile pek çok konuda işbirliğimiz var. Liderlerin söylediklerine saygı gösteriyorum. Ama Hem NATO üyesi olup hem S-400 almak nasıl mümkün oluyor? Bu teknik olarak mümkün değil.

Ortak bir düşman varsa o da uluslararası terördür.