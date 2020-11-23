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  • Macron'dan itiraf gibi açıklama: Orası Azerbaycan'ın toprağı müdahale edemeyiz
23 Kasım 2020 Pazartesi 11:00 | Son Güncelleme:

Macron'dan itiraf gibi açıklama: Orası Azerbaycan'ın toprağı müdahale edemeyiz

Macron'dan itiraf gibi açıklama: Orası Azerbaycan'ın toprağı müdahale edemeyiz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan itiraf gibi açıklama geldi. İşgalci Ermenistan için yardım toplayan bir derneğe destek ziyareti sırasında kendisinden Karabağ'a müdahale etmesini isteyen Ermeni gence Macron, "Karabağ bölgesi Azerbaycan toprağıdır, müdahale edemeyiz" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan itiraf gibi açıklama geldi. İşgalci Ermenistan için yardım toplayan bir derneğe destek ziyareti sırasında kendisinden Karabağ'a müdahale etmesini isteyen Ermeni gence Macron, "Karabağ bölgesi Azerbaycan toprağıdır, müdahale edemeyiz" dedi.

Yeni Şafak'ta yer alan haberde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ermenistan için yardım toplayan bir derneğe destek ziyaretinde bulundu. Ziyaret esnasında bir Ermeni genç, Macron'a, "Dağlık Karabağ'ya müdahale etmek için sizi engelleyen nedir" sorusunu yöneltti.

"ULUSLARARASI HUKUKA GÖRE KARABAĞ AZERBAYCAN TOPRAĞIDIR"

Ermeni gencin sorusunu yanıtlayan Fransa Cumhurbaşkanı, "Uluslararası hukuka, Birleşmiş Milletler'in tanımlamasına göre Dağlık Karabağ bölgesi Azerbaycan toprağıdır. Egemen devletin talebi olmadıkça da müdahale etme hakkınız yoktur" ifadelerini kullandı.

MACRON'DAN İŞGALCİ ERMENİSTAN'A YARDIM SÖZÜ

Macron, Ermeniler Fonu'na gerçekleştirdiği ziyarette, Dağlık Karabağ'dan kaçanlar da dahil olmak üzere en az bir milyon Ermeni'ye insani yardımın yapılması gerektiğini söyledi.

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