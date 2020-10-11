Macron'a havaalanında sürpriz! Sophie'yi bekliyordu ama ‘Meryem' geldi

Radikal bir grup tarafından esir edilen Petronin, kurtarılmasının ardından Müslüman olduğunu ve ismini Meryem olarak değiştirdiğini açıkladı. Havaalanında Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un karşıladığı Petronin, “Mali için dua edeceğim, Allah’ın merhameti ve rahmeti için yakaracağım çünkü Müslümanım” dedi.

ÜVEY KIZI KRİZ ÇIKARTTI



Fransa Cumhurbaşkanı’nın eşi Brigitte’in ilk evliliğinden olan kızı Tiphaine (36), Paris Match dergisine, Elysee Sarayı’nda sık sık bakanlarla biraraya gelip onlara tavsiyelerde bulunduğunu anlattı. Bu durum Macron’un Trumpvari hanedanlık peşinde koştuğu yorumlarına neden oldu. “Elysee kuralları beni asla durduramaz” diyen Tiphaine’in sözleri ise Elysee Sarayı’nda krize neden oldu.

