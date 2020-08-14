Macron yangına körükle gidiyor

Doğu Akdeniz’de uluslararası hukuk çerçevesinde haklarını korumaya çalışan Türkiye’ye karşı hukuksuz girişimlerde bulunan Yunanistan’a Fransa’dan ‘savaş çıkartacak’ bir destek geldi. Türkiye’nin Meis Adası ile Kıbrıs arasında doğalgaz araştırmak için yayınladığı NAVTEX’in gerilimi artırdığını belirten Fransa lideri Macron, bölgede askeri varlığını geçici olarak artıracağını açıklayarak gerilimi tırmandırdı.

Dün de Fransa Savunma Bakanlığı bölgeye iki savaş jeti ve yine 2 adet LaFayette tipi savaş fırkateyni yolladığını açıkladı. 125 metre uzunluğundaki Lafayette tipi fırkateyn gemisavar füze, silah ve patlayıcı taşıyor ve üzerinde bir helikopter pisti bulunuyor.

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı, Fransa ile birlikte Türkiye’nin NAVTEX ilan ettiği bölgede ortak tatbikat icra ettiklerini açıkladı. Tatbikatta Fransa’nın GKRY üssünde bulunan ve önceki gün İsrail’le birlikte devriye uçuşu yaptıkları Rafale savaş uçaklarının, helikopter ve savaş fırkateynlerinin katıldığı öğrenildi.

GİRİT’TE BEKLİYORLAR



Daha önce Kıbrıs adasında görev yapan uçakların Girit’te ‘birkaç gün’ kalacağı belirtildi. Türkiye’ye karşı provokatif açıklamalardan geri durmayan Yunanistan Başbakanı Çipras ise dün “Macron gerçek dostumuz ve Avrupa değerleriyle uluslararası hukukun koruyucusu” şeklinde tweet attı.

Tatbikattan ilk fotoğrafları yayınlayan Yunan medyası, gösteriye Spetai, Aegean, Lemnos ve Koundouriotis fırkateynlerinin yanı sıra bir grup Fransız savaş gemisinin katıldığını bildiriyor.

ABD: FRANSA İLE YUNANİSTAN’IN TATBİKATINDAN ENDİŞE DUYUYORUZ



ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Jonathan Hoffman, Yunanistan ve Fransa deniz kuvvetlerinin Akdeniz’in doğusunda ortak tatbikat düzenlemesinden endişe duyduklarını belirtti, “ Türkiye önemli müttefikimiz. Gerilimin azalmasını istiyoruz” dedi.

PARİS’TEN ALAMADIKLARI GEMİ

Gemisavar füze, silah ve patlayıcı taşıyan ve üzerinde bir helikopter pisti bulunan Lafayette tipi fırkateynlerden almak için Atina geçen yıl Paris’te görüşmelerde bulunmuştu.

ATİNA’NIN YALANLARINA MUHALEFET DAYANAMADI



Atina hükümetinin Oruç Reis’in çalışmalarını baltalamak için medya üzerinden pompaladığı yalanlar muhalefeti rahatsız etti. Eski Başbakan Çipras, “Dayanaksız bilgiler sızdırmayın” dedi.

Oruç Reis gemisi, Türk savaş gemilerinin refakatinde çalışmalarını sürdürürken, Yunan hükümeti “Kablolarını denize indirdi ama savaş gemilerinin çıkardığı gürültü yüzünden araştırma yapamıyor” şeklinde iddialarla kamuoyu tepkisini yatıştırmaya çalışıyor. Hükümetin bu iddialarına tepki gösteren ana muhalefetteki Syriza Partisi lideri ve eski Başbakan Aleksis Çipras, “Başbakan Kiriakos Miçotakis’ten, Oruç Reis’in çalışmalarının engellendiğine ya da gürültüden bir şey yapamadığına ilişkin dayanaksız bilgiler sızdırmaya son vermesini istedim” dedi.

KOYUN DEĞİLİZ ANLIYORUZ



Yunan medyasında da, “Halk koyun değil. Ne olduğunu anlıyor. Bize masal okumasınlar” yorumları dikkat çekti.

Netanyahu ile konutunda görüşen Dendias, İsrail’in verdiği ön destek için teşekkürlerini iletti.

YEDİ DÜVELDEN YARDIM İSTEDİLER



Yunanistan Dışişleri Bakamnı Nikos Dendias, Türkiye’ye karşı yedi düvelden yardım isteme gezilerne başladı. Dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşen Dendias bugün de ABD’li mevkidaşı Mike Pompeo ile Viyana’da görüşecek. Bugün ayrıca Avrupa Birliği de acil koduyla olağanüstü toplanıyor.

MARSHALL FONU DA TEHDİDE BAŞVURDU



Alman Marshall Fonu (GMF) Başkan Yardımcısı Ian Lesser, “Eğer Türkiye ile Yunanistan arasında işler ters gidecek olursa, Türkiye’nin kendisini diplomatik olarak tamamıyla izole edilmiş bulacağı konusunda hiçbir şüphe yok” dedi. Deutshe Welle kanalına konuşan Lesser, Türkiye’nin dış politika hamlelerinin büyük rahatsızlığa yol açtığına dikkat çekerek “kazaen de olsa, işler istenmeden kontrolden çıkarak çok kötü yerlere varabilir” uyarısında bulundu.

AVRUPALI BAKANLARA D. AKDENİZ MEKTUBU



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan’ın talebiyle olağanüstü toplanacak Avrupa Birliği Dış İlişkiler Konseyi toplantısı öncesinde AB Dışişleri bakanları ve AB Dış İlişkiler ve GüvenlikPolitikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’e, Doğu Akdeniz’deki güncel gelişmeleri ve Türkiye’nin tutumunu anlatan mektuplar gönderdi. AB üyesi ülkeleri, bugüne kadar iyi niyetini defalarca ortaya koyan Türkiye’ye karşı alınabilecek haksız bir tutumun karşısında durmaya çağıran Çavuşoğlu, “İlişkilerimiz Yunanistan ve Rumların kaprislerinden daha fazla zarar görmesin” dedi.

ESKİ İSTİHBARATÇI GERÇEKLERİ SIRALADI: İTİRAF EDELİM TÜRKLER MUCİZELER YARATIYOR



Yunan istihbarat teşkilatı eski üyesi Savvas Kalenderidis, Doğu Akdeniz’de yaşananları katıldığı bir televizyon programında anlattı. 1923 yılından bu yana Yunanistan’ın en zorlu dönemi geçirdiğini itiraf eden Kanderidis, Libya’daki Sirte ve Jufta’da yaşanacak olası bir çatışma sonrası Türkiye’nin Yunanistan’a bağlı adalarla ilgili de harekete geçebileceğini, Yunanistan diplomasisinin asıl sınavı o zaman vereceğini söyledi. 17 yıldan bu yana Türkiye’de Erdoğan liderliğinde savunma sanayiinde büyük atılımlar yapıldığını söyleyen Kalenderidis, “Gerçekten mucizeler yaratıyorlar, bunu itiraf etmeliyiz” dedi.

‘SICAK TEMAS YAŞANDI’ İDDİASI



Doğu Akdeniz’de Türk ve Yunan fırkateynleri arasında ‘sıcak bir temas’ gerçekleştiği iddia edildi. Greek Armyvoice adlı internet sitesi, Doğu Akdeniz’de seyreden Yunan fırkateyni Limnos ile Türk fırkateyni Kemal Reis’in birbirlerine ‘sürtündüklerini’ ancak ciddi bir çarpışma yaşanmadığını aktardı. Sitenin aktardığına göre olay, Türkiye’ya ait Oruç Reis gemisinin sismik araştırma yaptığı bölgeye yakın bir noktada gerçekleşti.

‘JETSKİ ÜZERİNDE SORUN ÇÖZEMEZ’



Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta yaşanan patlamanın ardından soluğu bölgede alan Macron’umn, tavır ve davranışları sömürgeci zihniyetin halen Fransız liderin zihninde var olduğunu gözler önüne serdi. Macron’un bu tavırları, İngiliz The Times gazetesinin gündemindeydi. The Times yazarı Charles Bremner, Macron’un Beyrut ziyareti sonrasında hemen tatile çıkması üzerine “Macron, ülkesinde 18 ay süren protestolar ve ardından da yaşanan salgın hastalıktan sonra Akdeniz’deki yaz tatilini ‘genç bir lider’ imajını canlandırmak için kullanıyor. Jet ski üzerinden dünya sorunlarını çözmeye çalışıyor” yorumunu yaptı.

MİÇOTAKİS: BİR KAZA YAŞANABİLİR



“Yunanistan’ın AB başta olmak üzere yalnız olmadığının bilinmesini istiyorum” diyen Yunanistan Başbakanı Miç otakis, halihazırda Doğu Akdeniz’de devam eden askeri hareketliliğin bir ‘kaza’ tehlikesi yarattığını söyledi. Yunan donanmasının denize açılmasının Türkiye’nin kendi donanmasını çıkarmasına verilmiş bir yanıt olduğunu savunan Miçotakis, kıtasahanlığı konusunda yapılacak görüşmelerden sonuç alınamaması halinde konunun Lahey’deki Uluslararası Adalet Divanı’na götürülmesi önerisini de yineledi.

ORUÇ REİS PANİĞİ



Yunan gazetesi Kathimerini, faaliyetlerine devam eden Oruç Reis’in dün erken saatlerde rotasını değiştirdiğini, şimdi güneybatıya gittiğini ileri sürerek panik ifadeleri kullandı.