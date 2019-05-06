Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0976
  • 6,8361
  • 251.219
  • 92.982
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Macron: Rusya'nın Avrupa Konseyi'nde kalmasını istiyorum

Macron: Rusya'nın Avrupa Konseyi'nde kalmasını istiyorum

Macron: Rusya'nın Avrupa Konseyi'nde kalmasını istiyorum

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Rusya'nın Avrupa Konseyi'nde kalmasını istiyorum. Avrupa Konseyi ve Rusya'nın birbirlerine ihtiyacı var" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya'nın Avrupa Konseyi'nde kalmasını istediğini söyledi.

Macron, Elysee Sarayı'nda Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Avrupa Konseyi'nin 70'inci yılını kutladığını hatırlatan Macron, "Rusya'nın Avrupa Konseyi'nde kalmasını istiyorum. Avrupa Konseyi ve Rusya'nın birbirlerine ihtiyacı var." ifadesini kullandı. 

Macron, Rusya ve Konseyin birbirlerine karşı sorumluluklarını da yerine getirmesi gerektiğini söyledi. 

Jagland da Avrupa Konseyin 70'inci yılını kutlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, Konseyin ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin bölgede önemli rol oynadığını belirtti. 

Rusya'nın 2014'te Kırım'ı işgali nedeniyle Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'ndeki (AKPM) Rus heyetinin oy hakkı elinden alınmıştı. Rusya da bu yaptırıma tepki olarak, 2016'dan itibaren ulusal heyet göndermeme kararı almış ve yıllık 33 milyon avro olan Avrupa Konseyi bütçesine katkı payını ödemeyi reddetmişti.

2017'den beri bütçe katkı payını ödemeyen Rusya'nın, Avrupa Konseyi kuralları gereği, Konseyin yürütme organı olan Bakanlar Komitesi tarafından üyelikten çıkarılması ihtimali mevcut.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Prens Harry ve Meghan Markle çifti erkek bebek sahibi oldu
Madonna'dan itiraf: Çocuklarıma cep telefonu almak...
Hadise'den yıllar sonra gelen itiraf: Ben o zaman küçüktüm
Serdar Ortaç'ın büyük acısı: Sürekli ağlıyorum
Can Yaman'dan Demet Özdemir'e aşk sözleri
Rusya´da bir yolcu uçağında çıkan yangın anları uçağın içerisindeki bir yolcu tarafından kaydedildi.

Yanan Rus Yolcu Uçağı Yolcu Tarafından Görüntülendi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Türkiye'den sahur manzaraları

En ilginç saç kesimleri