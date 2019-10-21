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  3. Macron, Putin'le yaptığı görüşmede 120 saatlik sürenin uzatılmasını istedi

Macron, Putin'le yaptığı görüşmede 120 saatlik sürenin uzatılmasını istedi

Macron, Putin'le yaptığı görüşmede 120 saatlik sürenin uzatılmasını istedi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, terör örgütü PKK/PYD'nin Suriye'nin kuzeyinden oluşturulacak "Güvenli bölgeden" çekilmesi için tanınan 120 saatlik sürenin uzatılmasını istedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Macron, Putin ile yaptığı görüşmede Türkiye ve ABD arasında yapılan "Güvenli gölge" anlaşmasına değindi.

MACRON: 120 SAATLİK SÜRE UZATILSIN

Macron, Putin'e terör örgütü PKK/PYD'nin Suriye'nin kuzeyinden çekilmesi için tanınan 120 saatlik sürenin uzatılmasını önemli olduğunu söyledi. Macron, Suriye konusunun diplomatik yollarla çözülebilieceğini belirtti.

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