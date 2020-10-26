Macron 3 dilde tweet attı, Fransız Dışişleri çağrı yaptı... "Boykotu durdurun"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Müslüman dünyasını hedef alan açıklamalarının ardından Arap ülkelerinde Fransız ürünlerine karşı boykot çağrısı yapıldı.

İHA'da yer alan habere göre Ürdün, Katar ve Kuveyt Fransız ürünlerini raflardan kaldırıp, Fransa’yı turizm acentelerinin seyahat listesinden çıkardı.

MÜSLÜMANLAR BİZİM İÇİN ÖNEMLİ



Açıklamada, "Fransa Müslümanları, Fransız toplumunun ve tarihinin ayrılmaz bir parçasıdır. Boykot çağrıları ve radikal bir azınlık tarafından araçsallaştırılan, ülkemize yönelik saldırılar temelsizdir ve derhal durdurulmalıdır." çağrısı yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Fransız ürünlerini boykot çağrılarının ve Fransa karşıtı eylemlerin, ülkenin ifade ve vicdan özgürlüğü konusundaki tutumunu çarpıttığı ifade edildi.

Fransız Dışişleri Bakanlığı'ndan pazar akşamı yapılan açıklamada, "Orta Doğu'nun birçok ülkesinde, Fransız ürünlerini boykot etme çağrıları ve daha genel olarak, bazen nefret dolu terimlerle, Fransa aleyhine gösteri çağrıları sosyal medyada yayınlandı." ifadesi kullanıldı.



MACRON 3 DİLDE TWEET ATTI

Boykot çağrısı ve Fransa karşıtı eylemlerin ardından Macron, sosyal medya hesabından Arapça ve İngilizce paylaşım yaptı.

Macron Paylaşımında, "Asla pes etmeyeceğiz. Barış ruhu içinde tüm farklılıklara saygı duyuyoruz. Nefret söylemini kabul etmiyoruz ve mantıklı tartışmaları savunuyoruz. Her zaman insan onurunun ve evrensel değerlerin tarafında olacağız" ifadelerini kullandı.



