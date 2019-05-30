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30 Mayıs 2019 Perşembe 07:21 | Son Güncelleme: 30 Mayıs 2019 Perşembe 07:21

Macaristan'da tekne faciası: 7 ölü

Macaristan'da tekne faciası: 7 ölü

Macaristan´da içinde 36 kişinin bulunduğu gezi teknesinin battığı, şu ana kadar 7 kişinin cesedine ulaşıldığı; 14 kişiyi arama çalışmalarının ise sürdüğü belirtildi.

Macar basını, başkent Budapeşte´de Tuna nehrinde içinde 2'si  tekne personeli 36 kişinin bulunduğu gezi teknesinin battığını; 7 kişinin cesedine ulaşıldığını; 14 kişinin ise aranmakta olduğunu duyurdu. Yerel medya teknede Güney Koreli tursitlerin olduğunu; birçok kişinin çevreden gelen teknelerle kurtarıldığını yazdı.

(DHA)

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