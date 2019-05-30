30 Mayıs 2019 Perşembe 07:21 | Son Güncelleme: 30 Mayıs 2019 Perşembe 07:21
Macaristan'da tekne faciası: 7 ölü
Macaristan´da içinde 36 kişinin bulunduğu gezi teknesinin battığı, şu ana kadar 7 kişinin cesedine ulaşıldığı; 14 kişiyi arama çalışmalarının ise sürdüğü belirtildi.
Macar basını, başkent Budapeşte´de Tuna nehrinde içinde 2'si tekne personeli 36 kişinin bulunduğu gezi teknesinin battığını; 7 kişinin cesedine ulaşıldığını; 14 kişinin ise aranmakta olduğunu duyurdu. Yerel medya teknede Güney Koreli tursitlerin olduğunu; birçok kişinin çevreden gelen teknelerle kurtarıldığını yazdı.
(DHA)