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  3. Macaristan'da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti

Macaristan'da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti

Macaristan'da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti

Macaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti.

Macaristan’da yeni tip koronavirüse bağlı ilk ölüm gerçekleşti.

DHA'nın aktardığı habere göre, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de koronavirüs teşhisi konularak Del-Pesti Merkez Hastanesi’ne kaldırılan 75 yaşındaki bir adam hayatını kaybetti. Söz konusu can kaybının ardından, Macaristan’ta koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşmiş oldu.

Macaristan’da 32 kişiye koronavirüs teşhisi konuldu.


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