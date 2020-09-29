Macaristan mektubu AB'de kriz çıkardı! Başbakan Orban'dan istifa çağrısı

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ülkesini 'hasta demokrasi' olarak niteleyen AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i istifaya davet etti. Orban, bu nitelemenin 'kabul edilemez' olduğunu belirtti.

AA'da yer alan habere göre, Başbakan Orban, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e, Macaristan'ı 'hasta demokrasi' olarak niteleyen Jourova ile ilgili mektup yazdı.

"MACARİSTAN'A YÖNELİK BİR HAKARET"

Orban, mektubunda, Jourova'nın Macaristan ile ilgili açıklamalarının "kabul edilemez" olduğunu ve söz konusu açıklamaların hem Macar hükümetine hem de Macarlara yönelik "hakaret" niteliği taşıdığını kaydetti.

AB Komisyonunda görev yapan yetkililerin bağımsız olması gerektiğine ama Jourova'nın yaptığı açıklamayla bunu ihlal ettiğine işaret eden Orban, konu ile ilgili şunları söyledi:

'Jourova'nın açıklamaları Komisyondaki pozisyonu ile tutarsızdır. Bu yüzden istifa etmelidir. Macar hükümeti, söz konusu istifa gerçekleşene kadar ikili siyasi ilişkileri askıya alıyor.'

Orban ayrıca mektubunda, Macaristan'ın 2004 yılından beri AB üyesi olduğuna, bugüne kadar da tartışmalı konularda başarıyla ortak çözüme ulaştıklarına ve AB Komisyonunun mevcut Başkanı Leyen'in çalışmalarını da takdir ettiklerine değindi.