Lukaşenko'dan dikkat çeken çıkış! 'Belarus'un ardından Rusya da çökecek'

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkesinde cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında yaşanan protestoların bir sosyal medya uygulaması üzerinden koordine edildiğini belirterek, "Eğer bugün Belarus çökerse, ardından Rusya da çökecek." dedi.

AA'nın haberine göre, Lukaşenko, bazı Rus medyası temsilcilerine verdiği röportajda protestolar nedeniyle ülkede meydana gelen siyasi duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Seçim sonuçlarına yönelik protestoların sosyal medya üzerinden koordine edildiğini anlatan Lukaşenko, bu yöntem karşısında Rusya’nın da baş edemeyeceğini vurguladı.

Bu hususta pek çok devlet başkanı ile görüştüğünü aktaran Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i de bu yönteme karşı duramayacağı konusunda uyardığını dile getirdi.

Lukaşenko, "(Sosyal medya uygulaması) Telegram kanallarına karşı nasıl direniyorsunuz? Bu kanalları engelleme yeteneğiniz var mı? Hiç kimse bu kanalları engelleyemez, hatta bu ağı yaratan bile." ifadelerini kullandı.