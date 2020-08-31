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  3. Lübnan'ın yeni başbakanı Mustafa Edib oldu
31 Ağustos 2020 Pazartesi 13:51 | Son Güncelleme:

Lübnan'ın yeni başbakanı Mustafa Edib oldu

Lübnan'ın yeni başbakanı Mustafa Edib oldu

Beyrut Limanı'nda yaşanan patlamanın ardından istifa eden Lübnan Başbakanı Hasan Diyab'ın yerine Lübnan'ın Berlin Büyükelçisi Mustafa Edib atandı.

Beyrut Limanı’ndaki 2 bin 750 ton amonyum nitratın patlaması sonucunda istifa eden Lübnan Başbakanı Hasan Diyab’ın yerine atanan isim, Lübnan’ın Berlin Büyükelçisi Mustafa Edib oldu.

Aksam.com.tr’nin AFP’den aktardığı habere göre, Mişel Avn tarafından hükûmeti kurmakla görevlendirilen Mustafa Edib, Temmuz 2013’ten bu yana ülkesinin Almanya’daki büyükelçilik görevini yürütüyordu.

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