Lübnan'dan UNIFIL kararı: 1 yıl daha uzatıldı

Lübnan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, BMGK'nin, güven ve istikrarı sağlamak amacıyla Lübnan'ın güneyindeki İsrail sınırı bölgesinde konuşlu UNIFIL'in görev süresini 31 Ağustos'tan itibaren bir yıl daha uzatma kararı aldığı belirtildi.

Söz konusu kararın oy birliğiyle alındığı ifade edilen açıklamada, UNIFIL'in üstlendiği misyonu en iyi şekilde yerine getirmesi için bünyesindeki birliklerin sayısının düşürülmediğine işaret edildi.

BMGK'nin ayrıca İsrail'in Lübnan'ın egemenliğine yönelik ihlallerini kınadığına dikkati çekilen açıklamada, bu kararın BMGK'den geçmesi için Lübnan'a destek çıkan tüm dost ülkelere teşekkür edildi.

Açıklamada, BMGK'nin bahsi geçen bu kararla Lübnan ve bölgenin istikrarına verdiği önemi bir kez daha teyit ettiğine vurgu yapıldı.

- LÜBNAN, UNIFIL GÖREV SÜRESİNİN UZATILMASINI İSTİYORDU

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişe Avn, İsrail'in son günlerde ülkesinin hava sahasına yönelik ihlallerine sert tepki göstermişti.

Ülkesinin güneyindeki İsrail sınırında istikrarı korumanın kaçınılmaz bir ihtiyaç haline geldiğine işaret eden Avn, orada konuşlu UNIFIL'in görev süresinin uzatılması gerektiğini söylemişti.

- UNIFIL'İN KURULUŞU

Lübnan'da iç savaşın başlamasının ardından İsrail, 1978'de Lübnan topraklarına girdi ve Güney Lübnan'ı işgal etti. Aynı yıl BMGK, İsrail'e kuvvetlerini Lübnan'dan çekmesi için çağrı yaptı.

BMGK, Lübnan'ın isteği üzerine, İsrail kuvvetlerinin çekilmesini doğrulamak, barışı ve güvenliği yeniden sağlamak ve Lübnan hükümetine ülkenin güneyi üzerindeki otoritesini yeniden kurmasına yardım etmek amacıyla 19 Mart 1978'de UNIFIL'i kurdu.

(AA)