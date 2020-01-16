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  3. Lübnan'da polis ve göstericiler arasında arbede: 35 yaralı

Lübnan'da polis ve göstericiler arasında arbede: 35 yaralı

Lübnan'da polis ve göstericiler arasında arbede: 35 yaralı

Lübnan'da yolsuzluğa karşı sokağa dökülen göstericilerle polis arasında çıkan arbedede 35 kişi yaralandı.

Lübnan'da binlerce kişi, protestolarda gözaltına alınanların serbest bırakılması için başkent Beyrut'taki bir polis merkezi önünde gösteri düzenledi.

Protestocular, yolsuzlukla suçlanan yetkililerin iktidardan uzaklaştırmasını ve gösterilerde gözaltına alınanların serbest bırakılmasını talep etti. Gösteri sırasında polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı. 

Lübnan Kızılhaçı tarafından yapılan açıklamada, yaşanan arbedede 35 kişinin yaralandığı, bunlardan 10'unun olay yerinde tedavi edildiği, diğerlerinin ise çevredeki hastanelere kaldırıldığı ifade edildi. Yerel kaynaklar, arbedede polisin 20 göstericiyi gözaltına aldığını aktardı.

AA


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