Lübnan'da sığınmacı kampı ateşe verildi: 8 gözaltı

Lübnan'ın kuzeyinde yaşanan tartışmanın ardından Suriyeli sığınmacılara ait çadır kampı ateşe verildi. Olayla bağlantılı olduğu ifade edilen 8 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

DHA'da yer alan habere göre, Lübnan'ın kuzeyinde yer alan Trablusşam kentine bağlı Minye bölgesinde akşam saatlerinde bir grup Suriyeli sığınmacı ile Lübnanlılar arasında tartışma çıktı. İki grup arasında çıkan tartışmanın daha sonra silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 3 kişinin yaralandığı kaydedildi.

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Lübnan ordusu, aralarında Lübnanlılarında olduğu 8 kişiyi gözaltına aldığını açıkladı. Ordu tarafından yapılan açıklamada, "Lübnanlı erkeklerle Suriyeli işçiler arasındaki kişisel bir anlaşmazlık nedeniyle iki Lübnan vatandaşını ve altı Suriyeliyi gözaltına aldı. Lübnanlılar havaya mermi sıktı. Suriyeli mültecilerin çadırlarını ateşe verdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor." denildi.

Öte yandan, Suriyeli sığınmacıların kaldığı çadır kampın alev alev yandığına dair görüntüler sosyal medyaya yayılmasının ardından bölgedeki halktan bazıları, sokakta kalan Suriyeliler için evlerini açtığını açıkladı.