  • $7,5017
  • 9,1748
  • 454.118
  • 1438.6
  • Haberler
  • Dünya
  • Lübnan'da sığınmacı kampı ateşe verildi: 8 gözaltı
28 Aralık 2020 Pazartesi 11:05 | Son Güncelleme:

Lübnan'da sığınmacı kampı ateşe verildi: 8 gözaltı

Lübnan'da sığınmacı kampı ateşe verildi: 8 gözaltı
DHA

Lübnan'da, Suriyeli sığınmacıların bulunduğu çadır kampı ateşe verildi. İki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralanırken, 8 kişi de gözaltına alındı.

Lübnan'ın kuzeyinde yaşanan tartışmanın ardından Suriyeli sığınmacılara ait çadır kampı ateşe verildi. Olayla bağlantılı olduğu ifade edilen 8 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

DHA'da yer alan habere göre, Lübnan'ın kuzeyinde yer alan Trablusşam kentine bağlı Minye bölgesinde akşam saatlerinde bir grup Suriyeli sığınmacı ile Lübnanlılar arasında tartışma çıktı. İki grup arasında çıkan tartışmanın daha sonra silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 3 kişinin yaralandığı kaydedildi.

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Lübnan ordusu, aralarında Lübnanlılarında olduğu 8 kişiyi gözaltına aldığını açıkladı. Ordu tarafından yapılan açıklamada, "Lübnanlı erkeklerle Suriyeli işçiler arasındaki kişisel bir anlaşmazlık nedeniyle iki Lübnan vatandaşını ve altı Suriyeliyi gözaltına aldı. Lübnanlılar havaya mermi sıktı. Suriyeli mültecilerin çadırlarını ateşe verdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor." denildi.

Öte yandan, Suriyeli sığınmacıların kaldığı çadır kampın alev alev yandığına dair görüntüler sosyal medyaya yayılmasının ardından bölgedeki halktan bazıları, sokakta kalan Suriyeliler için evlerini açtığını açıkladı.

<p class='MsoNormal'>Kaygı, günlük sorunlarla baş edebilmek için hazırlıklı olmamızı, bir tehlike d

Kaygı nedir, kaygıyla baş etme yolları nelerdir?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Köpeğini dev yılandan böyle kurtardı

Sosyal medyayı sallayan test! Fotoğraftaki detay her şeyi ortaya çıkarıyor

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.