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  • Lübnan'da hükümet kurmakla görevlendirilen Mustafa Edib istifa etti
26 Eylül 2020 Cumartesi 12:18 | Son Güncelleme:

Lübnan'da hükümet kurmakla görevlendirilen Mustafa Edib istifa etti

Lübnan'da hükümet kurmakla görevlendirilen Mustafa Edib istifa etti
IHA

Lübnan'da Beyrut Limanı'ndaki patlamanın ardından yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Mustafa Edib istifa ettiğini açıkladı.

Lübnan’da Beyrut Limanı’ndaki patlamanın ardından yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Mustafa Edib istifa ettiğini açıkladı.

IHA'da yer alan habere göre, Lübnan’da Beyrut Limanı’ndaki facia sonrası yaşanan siyasi krizin ardından Cumhurbaşkanı Michel Aoun tarafından yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Mustafa Edib bir ay süren hükümet kurma çalışmaları sonrası istifa etti.

Edib Cumhurbaşkanı Aoun ile yaptığı görüşmenin ardından, özellikle ekonomi bakanının kim olacağına ilişkin yaşanılan anlaşmazlık nedeniyle hükümet kurma görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Lübnan’ın başkenti Beyrut’taki limanda 4 Ağustos’ta meydana gelen ve en az 190 kişinin ölümüne yol açan şiddetli patlamanın ardından başlayan hükümet karşıtı protestolarda eski Başbakan Hassan Diab liderliğindeki hükümet 10 Ağustos’ta istifa etmişti.

Yeni başbakanı seçmek için 31 Ağustos’ta Temsilciler Meclisinde gerçekleşen oylama sonucu Başbakanlık ve yeni hükümet kurma görevi ülkenin Berlin Büyükelçisi Mustafa Adib’e verilmişti.

<p>Kurgu: Eyüp Yıldız <a href='mailto: can.yildiz@turkmedya.com.tr'>can.yildiz@turkmedya.com.tr</a><

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