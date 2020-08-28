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  3. Lübnan, yeni hükümet kurmak için çalışmalara başlıyor
28 Ağustos 2020 Cuma 14:25 | Son Güncelleme:

Lübnan, yeni hükümet kurmak için çalışmalara başlıyor

Lübnan, yeni hükümet kurmak için çalışmalara başlıyor
AA

Lübnan'da 4 Ağustos'ta meydana gelen şiddetli patlamanın ardından istifa eden hükümetin yerine yenisini kurma çalışmaları pazartesi günü başlayacak.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın, yeni hükümeti kurmakla görevlendireceği ismi belirlemek üzere 31 Ağustos Pazartesi günü istişarelerde bulunacağı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu istişarelerin parlamentodaki siyasi partilerin liderleri ve bağımsız milletvekilleriyle gerçekleştirileceği aktarıldı.

Yeni hükümeti kurma görevi için Meclis'te 21 milletvekiliyle Sünnileri temsilen en büyük siyasi bloku oluşturan Müstakbel Hareketi lideri eski Başbakan Saad Hariri'nin ismi öne çıkıyor.

Hariri ise birkaç gün önce yeni hükümeti kurma görevine talip olmadığını söylemişti.

BEYRUT LİMANI'NDAKİ PATLAMA VE HÜKÜMETİN İSTİFASI

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Cumhurbaşkanı Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

Patlamada 182 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 6 bin kişinin yaralandığı ve onlarca kişinin kayıp olduğu açıklanmıştı.

Patlamaya ilişkin soru işaretleri ve ihmal iddialarının artması üzerine Lübnan sokaklarında sorumluların cezalandırılması talebiyle gösteriler düzenlenmişti.

Başbakan Hassan Diyab da protestoların üçüncü günü 10 Ağustos'ta Hükümet Sarayı'nda düzenlediği basın toplantısında, Beyrut Limanı'ndaki patlamayı devlet yönetiminde kök salmış yolsuzluğun sonucu şeklinde değerlendirerek istifasını duyurmuştu.

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