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Lübnan polisi 70 göstericiyi gözaltına aldı

Lübnan polisi 70 göstericiyi gözaltına aldı

Lübnan'daki protesto gösterilerinde 52 güvenlik görevlisinin yaralandığı, kargaşa çıkaran 70 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Başbakan Saad el-Hariri'nin hükümet ortaklarına 72 saat süre tanıdığı konuşmasının ardından Beyrut'un çeşitli semtlerinde protestocularla güvenlik güçleri arasında çatışmalar yaşandı.

Lübnan Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabında yer alan açıklamada, ülke genelindeki protesto gösterilerinde 52 güvenlik görevlisinin yaralandığı, kargaşa çıkaran 70 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

İçişleri Bakanı Raya Hasan da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, göstericilerden, kamunun ve özel kişilerin mallarına zarar vermemelerini istedi.

Öte yandan Lübnan Kızılhaç Örgütü Genel Sekreteri George Kettane, yerel basına yaptığı açıklamada, 64 yaralıyı tedavi ettiklerini, 530 kişinin de hastanelere naklinin gerçekleştirildiğini kaydetti. Kettane ayrıca, Sur kentinde 17 yabancının bulundukları otelden alınarak güvenli bölgeye taşındığını söyledi.

Lübnanlılar, hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimine tepki olarak önceki akşam protestolara başlamıştı.

Ülkede 2015'te çöp krizi nedeniyle patlak veren protestolardan sonra ilk defa bu çapta gösterilerin düzenlendiği belirtiliyor.

(AA)

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