Lübnan hamlesi çıkmaza girdi: Macron başarısızlığa mahkum

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, ekonomik kriz ve Beyrut Limanı'ndaki patlamayla sarsılan Lübnanlı siyasi gruplara teknokratlar hükümetini dayatma yönünde başlattığı girişim, çıkmaza girdi. Lübnanlı siyasi analist Tony Bouloss da Macron'un girişimi için belirlediği sürenin önceki gün sona erdiğini ve bağlılığı olmayan bu girişimin başarısızlığa mahkum olduğunu belirtti.

AA'da yer alan habere göre; Beyrut ziyaretini Lübnanlı siyasilere vaat ve yaptırım tehditleriyle sonlandıran Macron, Mustafa Edib hükümetinin 15 gün içinde kurularak reformları hayata geçirmesi halinde ekim ayında Lübnan'a destek için uluslararası konferansa ev sahipliği yapacaklarını ifade etti.

Macron'un, Edib hükümeti için dile getirdiği 15 günlük süre önceki gün itibariyle doldu ancak Lübnanlı siyasi gruplar, her zamanki gibi bakanlıklara getirilecek isimler konusundaki anlaşmazlıkları aşamadığından beklenen teknokratlar hükümeti kurulamadı.

Elysee Sarayı da dün, Lübnanlı siyasi liderlerin Macron'a verdikleri sözü yerine getirmemekten üzüntü duyduğunun altını çizerek, "Hükümeti kurma ve Lübnan için çalışma fırsatı henüz bitmedi." açıklamasında bulundu.

FRANSIZ GİRİŞİMİ BAŞARISIZLIĞA MAHKUMDUR



Lübnanlı siyasi analist Tony Bouloss da Macron'un girişimi için belirlediği sürenin önceki gün sona erdiğini ve bağlılığı olmayan bu girişimin başarısızlığa mahkum olduğunu belirtti.

Söz konusu girişimi içi boş bir adım olarak ele alan Bouloss, şunları söyledi:

"Fransız girişimi, temelinde başarı faktörlerini barındırmıyor. Girişim, Hizbullah'ı Lübnan'daki diğer siyasi partilerden biri olarak görüyor, bu da yanlış. Hizbullah hem silahlı hem de devleti kontrolünde tutuyor, dolayısıyla ülkedeki diğer partilerle aynı kefede tutulamaz. Fransız girişiminin özü de Hizbullah'ı diğer siyasi partilerle aynı kefeye koymaktan oluşuyor."

Fransız girişiminin ülkedeki mevcut siyasi partiler üzerinden yürütüldüğü ancak söz konusu siyasi grupların hem halkın hem de uluslararası toplumun güvenini kaybettiğine dikkati çeken Bouloss, Dürzi lider Velid Canbolat'ın birkaç gün önce Paris'e gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin ise "O ziyaret, Fransa'nın Lübnan'da başarısızlığa düşmemesi için yapıldı ve bu anlamda da Macron'un girişim süresi haftasonuna kadar uzatılmış oldu." dedi.

Süreyi uzatma girişimlerinin de girişimin başarısızlığını gözler önüne serdiğini aktaran Bouloss, "Fransızlar, başarısızlıklarını göstermemeye çalışıyor ve Macron aleyhindeki başarısızlığı Fransa içine yansıtmamak için Hizbullah'la anlaşma sağlamaya çalışıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.