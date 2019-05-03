'Lopez'in Venezuela yetkililerine teslim edilmesi düşünülmedi'

İspanya hükümeti, Venezuela'da hakkında arama ve tutuklama emri çıkarılan ve ailesiyle İspanya'nın Caracas Büyükelçiliğine sığınan muhalif lider Leopoldo Lopez'i bu ülkenin makamlarına verme niyetinde olmadığını bildirdi.

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, 30 Nisan Salı günü yerel saatle 19.00'dan itibaren eşi Lilian Tintori ve kızı Federica ile İspanya'nın Caracas Büyükelçiliği rezidansına sığınan Lopez'in kendi isteğiyle burada misafir edildiği ve siyasi sığınma talep etmediği belirtildi.

Venezuela adli makamları tarafından Lopez hakkında arama ve tutuklama emri çıkarıldığı hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Büyükelçilik binaları, evrensel olarak kabul edilmiş ve saygı duyulan yürürlükteki uluslararası hukuk kuralları uyarınca dokunulmazlık ve masuniyete sahiptir. Bu nedenle diplomatik merkezin ait olduğu hükümetin önceden yetkisine sahip olmayan hiçbir kişi veya yetkili binalara giremez. Hiçbir zaman Leopoldo Lopez’in Venezuela yetkililerine teslim edilmesi veya büyükelçinin resmi konutundan tahliye edilmesi düşünülmedi."

Açıklamada, en kısa sürede sorunun çözülmesinin arzu edildiği ve bu olaydan iki ülke ilişkilerinin zarar görmemesinin umulduğu bildirildi.

Venezuela'daki sorunların çözümü ve Lopez'in durumuyla ilgili tüm iletişim kanallarının açık tutulduğu vurgulanan açıklamada, Venezuela krizine demokratik ve barışçıl çözüm bulunmasına yapıcı şekilde katkıda bulunmaya istekli olunduğu ve Uluslararası Temas Grubu'nun çabalarının desteklendiği yinelendi.

Öte yandan, resmi ziyarette olduğu Lübnan'dan konuya ilişkin açıklama yapan İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell, İspanya'nın Caracas Büyükelçiliği rezidansında basın toplantısı düzenleyen muhalif lider Lopez'in siyasi faaliyetlerinin sınırlandırılacağını söyledi.

Borrell, "İspanya, büyükelçiliğinin bir siyasi faaliyet merkezi haline dönüşmesine izin vermeyecektir." dedi.

Venezuela'da Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun 30 Nisan'da başlattığı darbe girişimiyle ev hapsinden serbest bırakılan Voluntad Partisinin eski Genel Başkanı Leopoldo Lopez, aynı gece İspanya'nın Caracas Büyükelçiliğine sığınmıştı.

İspanya'da sosyalist hükümet, Guaido'nun kendisini Venezuela'nın geçici devlet başkanı ilan etmesini 4 Şubat'ta tanıdığını açıklamıştı.

(AA)