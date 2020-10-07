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07 Ekim 2020 Çarşamba 13:54 | Son Güncelleme:

Listede Türkiye de var: Rusya'dan 52 ülke için elektronik vize kararı

Listede Türkiye de var: Rusya'dan 52 ülke için elektronik vize kararı

Rusya, ülkeye girişlerde elektronik vize sistemine geçileceğini bildirdi. Aralarında Türkiye'nin de olduğu 52 ülke vatandaşı 2021 yılından itibaren Rusya'ya elektronik vize ile girebilecek.

Rusya, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 52 ülke vatandaşının elektronik vizeyle ülkeye girilebileceğini açıkladı.

TRT Haber'de yer alan  habere göre, Rusya'da elektronik vize sistemi 2021 yılından itibaren faaliyete geçecek.

Ayrıntılar geliyor...

<p>Editör-Kurgu: Ezgi Aşık / <a href='mailto: ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr

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