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  • Liste'de Türkiye de var: BAE'den vizeleri askıya alma kararı
25 Kasım 2020 Çarşamba 14:54 | Son Güncelleme:

Liste'de Türkiye de var: BAE'den vizeleri askıya alma kararı

Liste'de Türkiye de var: BAE'den vizeleri askıya alma kararı
AA

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 18 Kasım'dan itibaren aralarında Türkiye dahil 13 ülkenin yer aldığı vatandaşlara yeni vize verilmesini bir sonraki duyuruya kadar askıya aldı.

BAE, 18 Kasım'dan itibaren aralarında Türkiye ve 8 Arap ülkesinin de yer aldığı 13 ülkenin vatandaşlarına yeni vize verilmesini bir sonraki duyuruya kadar askıya aldığını açıkladı.

AA'da yer alan habere göre, Dubai Havaalanı Serbest Bölge Yönetimi "Dafza" tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Yemen, Suriye, Irak, Libya, Afganistan, Pakistan, Somali, Lübnan, Kenya, Tunus, Cezayir, Türkiye ve İran vatandaşlarına vize verilmesi askıya alındı.

AA muhabirine konuşan Dafza çalışanları alınan kararı doğrularken, bilgi eksikliği olduğunu ve söz konusu ülkelerden gelen bireysel taleplerin ayrı ayrı ele alınacağını aktardı.

Açıklamada askıya alma kararı için bir sebep belirtilmezken, 18 Kasım'da uygulamaya giren kararın ne zaman sona ereceği hakkında bilgi verilmedi.

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