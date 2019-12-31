Libya'yla anlaşma Atina'nın dengesini bozdu! Lahey tehdidi işe yaramaz

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Atina ve Ankara’nın Akdeniz’deki deniz yetki alanları konusundaki anlaşmazlıkları çözemedikleri takdirde, Lahey’deki Uluslararası Adalet Divanı’na (UAD) gidilmesi gerektiğini öne sürdü. Türkiye, geçen ay Libya’da uluslararası tanınırlığı olan hükümetle, Türkiye’nin güney Akdeniz kıyılarından Libya’nın kuzeydoğu kıyılarına kadar münhasır ekonomik bölge yaratmayı amaçlayan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına (DYAS) İlişkin mutabakat muhtırası imzalamıştı.

ANLAŞMA GEÇERSİZ İDDİASI

Türkiye ile uzun yıllardır deniz yetki ve egemenlik alanı anlaşmazlığı yaşayan Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi, bu anlaşmanın geçersiz olduğunu ve uluslararası deniz hukukunu ihlal ettiğini iddia ederken Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi, bu anlaşmanın usulsüz olduğunu öne sürmüştü. Doğu Akdeniz’deki doğalgazın çıkarılmasını ve Türkiye’nin bölgedeki diğer ülkeleri engellemeye yönelik bir çalışma olarak tanımlayan Yunanistan’ın başbakanı önceki gün bir gazeteye demeç verdi.

LAHEY’İ İŞARET ETTİ

Ülkenin çok okunan gazetelerinden To Vima’ya konuşan Miçotakis, iki ülke arasındaki anlaşmazlıkları siyasi ve diplomatik bir düzeyde ele almak istediklerini söyledi. Miçotakis, “Ancak bir çözüm bulamazsak Yunanistan’ın (deniz yetki alanları konusundaki) tespit ettiği anlaşmazlığın Lahey’deki Uluslararası Adalet Divanı gibi uluslararası bir kurumda değerlendirilmesi gerektiğini açıkça söyleyebiliriz” diye konuştu.

Türkiye ve Libya arasında yapılan anlaşma Doğu Akdeniz’deki yetki alanını genişletiyor.

EMSAL KARARLAR TÜRKİYE’NİN YANINDA

Atina çareyi Lahey’de ararken, Uluslararası Adalet Divanı’nın daha önce verdiği bazı kararlar Türkiye’nin Doğu Akdeniz’le ilgili yaptığı Münhasır Ekonomik Bölge ilanını destekler nitelikte Uluslararası Adalet Divanı 1977 İngiltere-Fransa, 1984 Libya-Malta, 2009 Ukrayna-Romanya, 2012 Nikaragua-Kolombiya davaları gibi birçok davada verdiği kararda, bir devletin hâkimiyetindeki adadan dolayı kazandığı yetki alanı, diğer kıyıdaş devletin haklarını ihlal edecek derecede aşırı ise, adanın kıta sahanlığı ya da MEB’inin olamayacağına karar vermişti. Bu kararlar Yunanistan’ın adalar üzerinden yaptığı itirazı boşa çıkarıyor.