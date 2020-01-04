Libya'nın 'karanlık yüzü' Hafter neyin peşinde?

Libya’da 2011’de başlayan Arap Baharından bu yana sular durulmazken, son dönemde iki farklı güç odağının mücadelesi yaşanıyor.

Bir tarafta Birleşmiş Millletler, Nato ve Avrupa Birliği gibi kurumların resmi olarak tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti yer alıyor.

Diğer tarafta Halife Hafter başını çektiği Libya Ulusal Ordusu var.

Hafter, 2011'de Kaddafi yönetiminin devrilmesinin ardından, yaklaşık 20 yıl kaldığı ABD’den Libya'ya geri dönmüştü.

Kaddafi'nin silah arkadaşlığından, CIA danışmanlığına, darbe girişiminden, başkenti silah zoruyla işgal girişimine kadar Libya'nın yakın tarihinde birçok rol üstlenen Hafter, çevresi tarafından iktidar ve güç peşinde biri olarak tanımlanıyor.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter, son olarak, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan 2019'da saldırı başlatmış ve Libya'nın uluslararası tanınırlığa sahip tek yasal temsilcisi UMH Başbakanı Fayiz es-Serrac ile yapılan görüşmleri sekteye uğratmıştı.

Halife Hafter, ülkesinin bugün içinde bulunduğu şiddet sarmalı ve siyasi kaosun önde gelen müsebbipleri arasında gösteriliyor.

Anadolu Ajansı, geçmişinde oldukça karanlık yönler bulunan Hafter’in geçmişini irdeledi ve Libya’daki güç savaşını inceledi.