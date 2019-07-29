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Libya'dan Türkiye'nin tutumuna övgü

Libya'dan Türkiye'nin tutumuna övgü

Libya'da UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, Türkiye'nin başkent Trablus'a yönelik saldırıları reddeden tutumunu takdirle karşıladıklarını söyledi.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, Türkiye'nin başkent Trablus'a yönelik saldırıları reddeden tutumunu takdirle karşıladıklarını belirtti.

Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Serrac, Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Serhat Aksen'i kabul etti. Görüşmede Libya'daki gelişmeler ve iki ülke ilişkileri ele alındı.

Türkiye'nin başkent Trablus'a yönelik saldırıları reddeden tutumundan övgüyle söz eden Serrac, ikili iş birliğinin geliştirilmesi beklentisini dile getirdi.

Büyükelçi Aksen de Türkiye'nin UMH'yi ve Trablus'un korunması konusundaki sabit tutumunu desteklediğini hatırlattı.

Aksen ayrıca Türkiye'nin Libya'daki sivil kurumların hedef alınmasını kınadığını ifade etti.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı savaş uçaklarının dün başkent Trablus'un güneyindeki sahra hastanesine düzenlediği saldırıda 3'ü doktor 5 kişi yaşamını yitirmişti.

Hafter'e bağlı güçler cumartesi günü de Trablus'un El-Hani bölgesinde bir okulu bombalamış, saldırı sonucu okulda hasar meydana gelmişti.

Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

(AA)

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