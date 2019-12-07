Libya'dan Türkiye resti! Yunanistan, GKRY, Mısır ve İsrail'e boyun eğmediler

Türkiye ve Libya arasındaki tarihi anlaşmayla ilgili başta Yunanistan, Rum yönetimi, Mısır ve İsrail'den peş peşe açıklamalar gelirken, Libya Temsilciler Meclisi Vekilleri tehditlere boyun eğmeyerek rest çekti.

Meclis Başkanı Es-Sadık el-Kıheyli, Trablus'ta yaptığı basın açıklamasında, Libya'nın, Türkiye ile imzalanan "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ve "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasının" yürürlüğe koyulmasında kararlı olduğunu vurguladı.

"Mutabakat muhtıraları Libya'nın bağımsızlığı için herhangi bir zarar ya da taviz içermiyor. Aynı zamanda uluslararası hukuku da herhangi bir şekilde ihlal etmiyor." diyen Kıheyli, anlaşmanın yeni bir şey getirmediğini ancak uluslararası kanunlardan doğan ekonomik ve egemenlik haklarını genişlettiğini söyledi.

Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) arasında 27 Kasım'da "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ile iki ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının muhafazasını hedefleyen "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" imzalanmıştı.

(AA)