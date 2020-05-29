Libya'dan son dakika Hafter açıklaması: Darbeci Hafter milisleri Mitiga Havaalanı'ndan uzaklaştırıldı

Libya’nın BM nezdindeki meşru temsilcisi UMH’ye bağlı birlikler, 'Öfke Volkanı' operasyonu kapsamında ilerleyişi sürüyorken; gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci Halife Hafter’e bağlı milisler ise geri çekiliyor.

Ulusal Mutabakat Hükümeti yetkililerinden elde edilen bilgilere göre UMH ordusu sözcüsü Albay Muhammed Kanunu, “Birliklerimiz uluslararası Trablus Havaalanının etrafında bulunan Hafter terör örgütüne operasyon düzenledi ve teröristleri bir çok noktadan uzaklaştırmayı başardı” dedi.

