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  3. Libya'dan son dakika Hafter açıklaması: Darbeci Hafter milisleri Mitiga Havaalanı'ndan uzaklaştırıldı
29 Mayıs 2020 Cuma 17:43 | Son Güncelleme:

Libya'dan son dakika Hafter açıklaması: Darbeci Hafter milisleri Mitiga Havaalanı'ndan uzaklaştırıldı

Libya'dan son dakika Hafter açıklaması: Darbeci Hafter milisleri Mitiga Havaalanı'ndan uzaklaştırıldı

ibya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ordu sözcüsü Albay Muhammed Kanunu, darbeci Hafter'e bağlı milislerin Trablus Havaalanı (Mitiga) etrafından uzaklaştırıldığını duyurdu.

Libya’nın BM nezdindeki meşru temsilcisi UMH’ye bağlı birlikler, 'Öfke Volkanı' operasyonu kapsamında ilerleyişi sürüyorken; gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci Halife Hafter’e bağlı milisler ise geri çekiliyor. 

Ulusal Mutabakat Hükümeti yetkililerinden elde edilen bilgilere göre UMH ordusu sözcüsü Albay Muhammed Kanunu, “Birliklerimiz uluslararası Trablus Havaalanının etrafında bulunan Hafter terör örgütüne operasyon düzenledi ve teröristleri bir çok noktadan uzaklaştırmayı başardı” dedi.


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