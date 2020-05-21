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  3. Libya'dan flaş açıklama: Hedefimiz tüm ülkede kontrolü sağlamak
21 Mayıs 2020 Perşembe 21:55 | Son Güncelleme:

Libya'dan flaş açıklama: Hedefimiz tüm ülkede kontrolü sağlamak

Libya'dan flaş açıklama: Hedefimiz tüm ülkede kontrolü sağlamak

Libya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kahlavi, hükümetin hedefinin tüm ülkede kontrolü sağlamak olduğunu belirtti.

Libya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed el-Kahlavi, Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamasında, "Libya hükümetinin hedefi, tüm ülkede kontrolü sağlamaktır. Bu hedefe Libya'da sivil ve demokratik devlete inananlarla sağlıklı bir siyasi sürecin yürütülmesine ihtiyaç vardır." ifadelerini kullandı.

Son dönemde ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e karşı askeri alanda pek çok başarı elde eden Libya ordusu, birkaç gün önce de ülkenin batısındaki stratejik Vatiyye Askeri Üssü'nü milislerin işgalinden kurtarmıştı. Libya hükümeti son 72 saatte üç beldeyi daha Hafter milislerinden geri almıştı.

(AA)


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