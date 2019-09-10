Libya'dan BM'ye şikayet mektubu: BAE darbeye destek verdi

UMH Dışişleri Bakanlığının Facebook hesabından yapılan açıklamada, Muhammed Tahir Seyale'nin "BAE'nin BMGK'nin kararlarına aykırı şekilde meşru hükümete yönelik darbeye destek verdiğini" belirten şikayet mektubunu sunduğu belirtildi.

"BAE'nin başkenti Abu Dabi'yi Hafter milislerinin Trablus'a saldırısını kışkırtan bir medya platformuna dönüştürmesinin ve düşmanca tutumunun" şiddetle kınandığı açıklamada, Trablus'a yönelik saldırının ahlaki ve kanuni sorumluğunun BAE'ye ait olduğu vurgulandı.

Konuya ilişkin BAE'den henüz bir açıklama yapılmadı.

Libya'da Halife Hafter'e bağlı Giryan Operasyon Odası Eski Komutanı Albay Fevzi Buharara, 27 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Trablus'un güneyindeki Giryan kentine düzenledikleri saldırıda BAE'ye ait İHA'ların kendilerine destek verdiğini itiraf etmişti.

(AA)