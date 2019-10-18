Libya'daki UMH güçleri BAE'ye ait SİHA'yı düşürdü

UMH'nin yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyon Odasından yapılan yazılı açıklamada, Misrata'nın güneydoğusundaki Tamine bölgesinde bulunan sivil alanlara saldırı düzenleyen bir SİHA'nın UMH hava savunma güçleri tarafından düşürüldüğü belirtildi.

Uluslararası meşruiyete sahip UMH, eylül ayında BAE'yi Libya'da yasal yönetime karşı darbe girişimini desteklediği gerekçesiyle BM Güvenlik Konseyine şikayet etmişti. Trablus yönetimi aynı dönemde, BAE'ye ait savaş uçaklarının başkentin 450 kilometre doğusunda sivil stratejik hedefleri bombalayarak Halife Hafter güçlerine destek olduğunu duyurmuştu.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de Burkan el-Gadab adıyla karşı operasyon başlatmıştı. (AA)