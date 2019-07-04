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  3. Libya'daki mülteci merkezine saldırıda ölü sayısı 55e yükseldi

Libya'daki mülteci merkezine saldırıda ölü sayısı 55e yükseldi

Libya'daki mülteci merkezine saldırıda ölü sayısı 55e yükseldi

Libya’da mültecilerin kaldığı merkeze salı gecesi düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 55’e yükseldi.

Libya’da General Halife Hafter’e bağlı güçlere ait uçaklar Salı gecesi göçmenlerin kaldığı bir merkezi hedef almıştı. Birleşmiş Milletler (BM), olayda hayatını kaybedenlerin sayısının 55’e yükseldiğini açıkladı.

BM tarafından desteklenen Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Malek Mersek, mültecilerin kaldığı merkezin Trablus’un 15 kilometre doğusunda Tajoura Mahallesi’nde bulunduğunu söyledi. General Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu (LNA) ise dün yaptıkları açıklamada saldırıyı kendilerinin yapmadığını iddia etti.

Saldırıdan kısa bir süre sonra, Trablus merkezli hükümet bir açıklama yaparak General Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu’nu (LNA) suçladı. LNA, başkent Trablus’u ele geçirmek için Nisan’dan bu yana askeri operasyonlar düzenliyor.

İHA

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