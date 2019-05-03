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  3. Libya'daki çatışmalarda ölü sayısı 392'ye yükseldi

Libya'daki çatışmalarda ölü sayısı 392'ye yükseldi

Libya'daki çatışmalarda ölü sayısı 392'ye yükseldi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Libya'nın başkenti Trablus ve çevresinde yaklaşık bir aydır devam eden çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 392'ye yükseldiğini duyurdu.

DSÖ'den yapılan açıklamaya göre, Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri General Halife Hafter'in 4 Nisan'da Trablus'a başlattığı saldırılar sonrası yaşanan çatışmalarda şu ana kadar 392 kişi öldü, yaklaşık 2 bin kişi yaralandı.

Açıklamada ayrıca Trablus'taki çatışmalar nedeniyle yaklaşık 50 bin ailenin yerlerinden edildiği aktarıldı.

Örgütten yapılan daha önceki açıklamada söz konusu çatışmalarda 376 kişinin öldüğü, bin 822 kişinin yaralandığı belirtilmişti. 

Ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri de Burkan el-Gadab operasyonunu başlatmıştı.

Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip UMH birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasındaki çatışmalar yaklaşık bir aydır devam ediyor.

(AA)

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