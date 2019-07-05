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  3. Libya'da UMH'ye bağlı bir keşif uçağıyla irtibat kesildi

Libya'da UMH'ye bağlı bir keşif uçağıyla irtibat kesildi

Libya'da UMH'ye bağlı bir keşif uçağıyla irtibat kesildi

Libya Trablus'un çevresinde keşif uçuşu yapan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı uçakla irtibatın kesildiği bildirildi.

Libya'nın başkenti Trablus'un çevresinde keşif uçuşu yapan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı uçakla irtibatın kesildiği bildirildi.

UMH'ye bağlı Burkan el-Gadab adlı operasyonun resmi sayfasında yapılan açıklamada, Trablus çevresinde keşif uçuşu yapan L39 tipi bir uçakla irtibatın kesildiği belirtildi.

Öte yandan Halife Hafter'e bağlı güçlerin sözcüsü Ahmed el-Mismari, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kendilerine bağlı yer savunma birliklerinin L39 uçağını düşürdüğünü ve pilotun hayatını kaybettiğini duyurdu.

Mismari'nin verdiği bilgiye ilişkin UMH'den henüz bir açıklama yapılmadı.

AA

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