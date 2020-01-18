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  3. Libya'da meşru hükümetten son dakika açıklaması: Savaş uçakları Ebu Greyn'i hedef aldı

Libya'da meşru hükümetten son dakika açıklaması: Savaş uçakları Ebu Greyn'i hedef aldı

Libya'da meşru hükümetten son dakika açıklaması: Savaş uçakları Ebu Greyn'i hedef aldı

Libya'nın meşru temsilcisi UMH, Halife Hafter'e bağlı savaş uçağının başkentin 300 kilometre doğusundaki Ebu Greyn beldesini hedef aldığını duyurdu.

Libya'nın uluslararası meşruiyete sahip temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), ülkenin doğusundaki gayri meşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı savaş uçağının başkentin 300 kilometre doğusundaki Ebu Greyn beldesini hedef aldığını duyurdu.

UMH'ye bağlı birliklerin düzenlediği Öfke Volkanı Operasyonu'nun resmi sayfasından UMH birliklerinin Sözcüsü Muhammed Kanunu imzasıya yapılan açıklamada, Hafter'e bağlı savaş uçaklarının, başkenti Trablus'un 300 kilometre doğusundaki Ebu Greyn beldesini hedef aldığı belirtildi.

Can kaybının yaşanmadığı vurgulanan açıklamada, söz konusu adımın Berlin Konferansı öncesinde yeni bir ihlal teşkil ettiği kaydedildi.

Türkiye ve Rusya'nın Libya'daki taraflara 12 Ocak gece yarısı devreye girmek üzere yaptığı ateşkes çağrısı, ihlallere rağmen sahada büyük ölçüde geçerliliğini koruyor.


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