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  • Libya'da kalıcı ateşkes sağlamayı amaçlayan 5+5 Ortak Askeri Komite toplantılarının dördüncü turu başladı
19 Ekim 2020 Pazartesi 14:52 | Son Güncelleme:

Libya'da kalıcı ateşkes sağlamayı amaçlayan 5+5 Ortak Askeri Komite toplantılarının dördüncü turu başladı

Libya'da kalıcı ateşkes sağlamayı amaçlayan 5+5 Ortak Askeri Komite toplantılarının dördüncü turu başladı
AA

Libya'da kalıcı ateşkes sağlamayı amaçlayan Cenevre'deki 5+5 Ortak Askeri Komite toplantılarının dördüncü turu başladı.

Libya'da kalıcı ateşkes sağlamayı amaçlayan Cenevre'deki 5+5 Ortak Askeri Komite toplantılarının dördüncü turu başladı.  BM Cenevre Ofisi'nde bu sabah başlayan toplantılara, BM Genel Sekreteri Libya Özel Temsilci Vekili Stephanie Williams'ın da katıldığı bildirildi.

AA'da yer alan haberde Almanya'da ocakta gerçekleştirilen Libya konulu Berlin Konferansı'nın ardından, katılımcı ülkeler ve Libyalı taraflar arasında ülkedeki krize çözüm için BM himayesinde üç ayrı müzakere masası kurulması kararlaştırıldığı, bunların "güvenlik, ekonomik ve siyasi" görüşmeler olduğu anımsatıldı.

Söz konusu görüşmelerin, Libyalı taraflara ateşkes çağrısında da bulunan 2510 (2020) sayılı BM Güvenlik Konseyi kararınca desteklendiği anımsatılan açıklamada, dördüncü tur görüşmelerin Libya milli marşı, Williams ve Libyalı her iki heyet başkanının açılış konuşmalarıyla başladığı kaydedildi.

Açıklamada, "Bu vesileyle, UNSMIL, bu tur müzakereleri kolaylaştırdığı için her iki tarafın liderliğini takdir ediyor. Ayrıca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu olağandışı koşullar içinde Cenevre'ye seyahat eden her iki heyetin üyelerine teşekkür ediyor." ifadesi kullanıldı.

Libya'da ateşkes sağlamayı amaçlayan ve 5+5 formatında düzenlenen ortak askeri komite toplantılarının üçüncü turu haziranda video konferans yöntemiyle gerçekleştirilmişti.

Dördüncü tur görüşmeleri 24 Ekim'e kadar devam edecek.

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