Libya'da insan kaçakçılarının Bangladeşlileri öldürdüğü soruşturmada 4 gözaltı

Bangladeş emniyeti birimi Acil Eylem Taburu (RAB) yetkilisi Eftekhar Uddin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kishoreganj bölgesinin çeşitli kesimlerinden 3 kişinin, 26 Bangladeşli göçmenin kaçırılması olayına karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alındığını belirtti.

Uddin, müfettişlerin hala 25 yaşındaki bir kişinin süreçteki rolünü belirlemek için çalıştıklarını söyledi.



Bangladeşlileri yabancı ülkelere yasa dışı yollarla gönderen bir grubun lideri olmakla suçlanan Hazi Kemal takma isimli Kemal Hüseyin'in cuma günü gözaltına alınmasının ardından yapılan gözaltıların, süren ilgili soruşturmaların devamı niteliğinde olduğu kaydedildi.



Kemal'in son 10 yıl içinde, geçen hafta orada öldürülen bazı Bangladeşliler de dahil olmak üzere 400'den fazla kişiyi Libya'ya kaçırdığı ifade edildi.



LİBYA'DA İNSAN KAÇAKÇISININ YAKINLARI İNTİKAM İÇİN EN AZ 30 GÖÇMENİ ÖLDÜRMÜŞTÜ



Libya'nın başkenti Trablus'un güneyindeki Mizde şehrinde, yasa dışı yollarla Avrupa'ya gönderilmeden önce rehin alınan bir grup düzensiz göçmen, kaçakçıların liderinin öldürülmesi üzerine 28 Mayıs'ta öldürülmüştü.

İnsan kaçakçılığı yapan Libyalının, düzensiz göçmenler tarafından öldürülmesi üzerine maktul yakınları intikama kalkışmış ve en az 30 göçmeni öldürmüştü.



Libya İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Mizde şehrinde yaşanan olayda, insan kaçakçılığı suçundan şüpheli 1990 doğumlu "Y.M.A." adlı Libya vatandaşının, kaçakçılık faaliyeti sırasında göçmenler tarafından öldürüldüğü belirtilmişti.



Açıklamada, öldürülen Libyalının yakınlarının, cinayetin intikamını almak için 26'sı Bangladeş uyruklu, 4'ü Afrikalı 30 göçmeni öldürdüğü, düzensiz göçmenlerden 11'inin de yaralandığı aktarılmıştı.

AA muhabirine konuşan insani yardım kuruluşu Danimarka Mülteci Konseyinin Libya Direktörü Liam Kelly ise katliamın bilançosunun daha da ağır olduğunu ifade ederek, yerel hastane kaynaklarından edindiği bilgiye göre, ölü sayısının 31'e, yaralı sayısının da 70'e çıktığını söylemişti.

LİBYA İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN KATİLLERİN YAKALANMASI İÇİN TALİMAT



Öte yandan Libya İçişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada, Mizde'deki emniyet birimlerine katillerin yakalanması ve adalet önüne çıkarılması için talimat verildiğini belirtmişti.



Açıklamada ayrıca, "İçişleri Bakanlığı, bu toplu cinayetin sebebi her ne olursa olsun yasaların vatandaşlara kendi eliyle ceza infaz etme hakkı vermediğini vurgulamaktadır. Ayrıca, her şartta vatandaşın koruyucusunun kanun olduğunu vurgularız." ifadelerine yer verildi.

AA