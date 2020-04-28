Libya'da Hafter'e büyük darbe: Kendini başkan ilan etmesinin gerçek nedeni ortaya çıktı

Libya'da BM nezdinde tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), ülkenin doğusunda sivillere saldıran Halife Hafter liderliğindeki gayrımeşru silahlı güçlere yönelik başlattığı ‘Barış Fırtınası’ operasyonunda büyük başarı elde etti. Yaklaşık bin 600 Hafter milisi etkisiz hale getirildi, 4 uçak, bir helikopter, 2 SİHA ile çok sayıda tank, top, zırhlı araç, ağır silah ve tesisler imha edildi.

Yerel kaynaklardan gelen bilgilere göre, Trablus, Wutiya ve Ebu Greyn olmak üzere üç ayrı cephede gerçekleştirilen Barış Fırtınası operasyonunda UMH’a bağlı unsurlar Hafter güçlerini güneye çekilmek zorunda bıraktı.

KENDİNİ ‘BAŞKAN’ İLAN ETTİ

Meşru UMH İçişleri Bakanı Fethi Başağa, Hafter’in arkasındaki Birleşik Arap Emirlikleri’nin Libya’nın milli güvenliği için tehdit olduğunu söyledi, “BAE, Libya’daki kaos ortamının devam etmesini istiyor” dedi. Öte yandan Hafter kendisini tek taraflı “devlet başkanı” ilan etti.

BM himayesinde imzalanan “Suheyrat Anlaşması’nın hükmünü yitirdiğini ileri süren Hafter, “ülkenin başına geçtiğini” iddia etti. İHA ile çok sayıda tank, top, zırhlı araç, ağır silah ve tesisler imha edildi.