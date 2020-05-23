Libya'da Hafter'den temizlenen bölgede paralı asker cesedi bulundu

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi olan Ulusal Mutabakat Hükumeti'ne (UMH) bağlı birliklerin, başkent Trablus´un güneybatısındaki gayri meşru darbeci Hafter'in stratejik öneme sahip olan Vatiyye Askeri Üssü´nü geri almak için başlattığı `Öfke Volkanı´ operasyonu devam ediyor.

İKİ BÖLGE DAHA KURTARILDI

DHA ve Ulusal Mutabakat Hükumeti (UMH) yetkililerinden elde edilen bilgilere göre UMH ordusu, Vatiyye Askeri Üssü´nün güneyinde bulunan Badr ve Tiji kasabalarının ardından, Al-Khalah ve Salah Al-Din bölgesini de Hafter´e bağlı güçlerden kurtarıldı.

"PARALI ASKER CESEDİ BULUNDU"

AA'da yer alan habere göre de Libya Dışişleri Bakanlığı, başkentin güneyinde yabancı paralı asker cesedi bulunduğunu açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, ordu birlikleri başkentin güneyindeki Selahaddin bölgesinde, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin darbeci lideri Halife Hafter milislerinden arındırdıkları bir noktada yabancı paralı asker cesedi buldu.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLERLE PAYLAŞILACAK

Yabancı paralı askere ilişkin gerçeklerin aydınlatılması için ilgili güvenlik birimleri ve adli makamlarla ortak çalışma yürütüldüğü ifade edildi. Açıklamada, soruşturmanın tamamlanmasının ardından konuya ilişkin hazırlanan raporu Libya Dışişleri Bakanlığının Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyine Libya'daki yabancı paralı askerlerin varlığına yönelik ek bir delil olarak takdim edeceği belirtildi.

PARALI ASKERDEN RUS RUBLESİ ÇIKTI

Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu basın birimi de sosyal medya hesabından yabancı paralı askerin cesedi üzerinden çıkan malzemelerin fotoğraflarını paylaştı. Fotoğraflarda askerin üzerinden, çok sayıda Rus rublesi banknotu çıkması dikkati çekti.

RUS YAPIMI ANTİ PERSONEL MAYIN

Öfke Volkanı Operasyonu basın biriminden yapılan başka bir açıklamada da ordu birliklerinin başkentin güneyinde milislerden arındırdığı bölgede, tuzaklanmış Rus yapımı MON-100 tipinde parça tesirli bir anti personel mayın ele geçirildiğine ilişkin fotoğraf paylaşıldı.

PAZARTESİDEN BU YANA İLERLİYOR

Libya ordusu, Hafter'e bağlı milislerin karşısında son dönemde pek çok askeri başarıya imza attı. Hafter milislerini pazartesi günü ülkenin batısındaki stratejik Vatiyye Üssü'nden çıkaran Libya hükümeti, batı bölgelerdeki farklı beldeleri de milislerden arındırmaya devam ediyor.