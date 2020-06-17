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  3. Libya'da Hafter milislerinin yerleştirdiği patlayıcılar yine can aldı
17 Haziran 2020 Çarşamba 15:28 | Son Güncelleme:

Libya'da Hafter milislerinin yerleştirdiği patlayıcılar yine can aldı

Libya'da Hafter milislerinin yerleştirdiği patlayıcılar yine can aldı

Son Dakika Haberleri.. Libya'da gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin başkent Trablus'un doğusundaki sahil kenti Sirte'de döşediği mayınların infilak etmesi sonucu 1 sivil öldü, 3 çocuk yaralandı.

Libya Ordusu Sirte-Cufra Ortak Operasyon Odası Sözcüsü General Abdulhadi Dırah, özel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Hafter milislerinin Sirte'nin doğusundaki Um el-Hanfese ile batısındaki Ez-Zaferan bölgesine yerleştirdiği mayınların infilak ettiğini belirtti.

Dırah, Um el-Hanfese'deki patlamada 1 çobanın hayatını kaybettiği, Zaferan'da ise 3 çocuğun yaralandığı bilgisini paylaştı.

Libya Mayın ve Savaş Kalıntılarını Temizleme Merkezi, dün Hafter milislerinin kaçmadan önce özellikle başkent Trablus'un güney semtlerine tuzakladığı patlayıcılar ve mayınların infilak etmesinden 110 kişinin etkilendiğini açıklamıştı.

Merkez, söz konusu patlamalarda aralarında sivillerin de olduğu 39 kişinin hayatını kaybettiğini, 71 kişinin yaralandığını kaydetmişti.

Hafter milislerinin çekildikleri bölgelerin patlayıcılardan temizlenmesi çalışmalarına Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı ekipler de katılıyor.

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