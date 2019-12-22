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  3. Libya'da darbeci Hafter mevzi kaybediyor! Şiddetli saldırılar başladı! Kritik bölgeler el değiştirdi

Libya'da darbeci Hafter mevzi kaybediyor! Şiddetli saldırılar başladı! Kritik bölgeler el değiştirdi

Libya'da darbeci Hafter mevzi kaybediyor! Şiddetli saldırılar başladı! Kritik bölgeler el değiştirdi

Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), başkent Trablus'un güneyindeki Salahaddin cephesinde, darbeci general Halife Hafter'e bağlı güçlere karşı şiddetli bir saldırı başlattı. Saldırının ardından bir çok kritik bölgelerde kontrol sağlandı.

ÖNEMLİ BÖLGELER ELE GEÇİTRİLDİ

UMH'nin yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Meci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Salahaddin cephesinde, Hafter'e bağlı güçlerin konuşlandığı bölgelere şiddetli bir saldırı başlattıklarını ve bazı önemli noktalarda kontrolü sağladıklarını belirtti.

Meci, UMH güçlerinin Salahaddin bölgesinde önemli ilerleme kaydettiğini vurguladı.

HAFTER SALDIRMIŞTI

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

Hedefine ulaşamayan Hafter, son olarak 12 Aralık'ta Trablus'a yönelik "Belirleyici Savaş" adıyla yeni bir saldırı talimatı vermişti.

Darbeci Hafter'in saldırı emrine karşılık ülkenin batısında başta Misrata olmak üzere 10 kentte seferberlik ilan edilmişti.

(AA)


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