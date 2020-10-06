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06 Ekim 2020 Salı 14:16 | Son Güncelleme:

Libya'da camiler cemaatle ibadete yeniden açılıyor

Libya'da camiler cemaatle ibadete yeniden açılıyor
AA

Libya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında kapatılan camiler cuma gününden itibaren cemaatle ibadete yeniden açılıyor

Libya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 7 aydır ara verilen cemaatle ibadete, cuma gününden itibaren yeniden başlanacak.

AA'da yer alan haberde Libya Hükümeti Başkanlık Konseyinin yayımladığı karara göre, Vakıflar ve Din İşleri Genel Dairesinin Pandemi ile Mücadele Yüksek Komitesi ile yürüttüğü istişareler sonucu, 7 aylık aradan sonra cuma gününden itibaren camilerde cemaatle ibadet yeniden yapılabilecek.

Kararda, cemaatle ibadetin kalıcılığını koruyacak tüm tedbirlere uyulması tavsiye edilirken, alınması gereken önlemlere dair cami yönetimlerine bir dizi talimat içeren bir program gönderileceği kaydedildi.

Editör: Eda Cabul <a href='#0'>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

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