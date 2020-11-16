Libya Siyasi Diyalog Forumu ertelendi

BM tarafından seçilen 75 katılımcının yer aldığı Libya Diyalog Forumu'nun bir haftadır başkent Tunus'ta devam eden oturumlarının bu akşam tamamlanması planlanıyordu. Ancak taraflar arasında bazı başlıklardaki anlaşmazlığın, sonuç bildirgesini ertelediği aktarıldı. UNSMIL'in, gecenin ilerleyen saatlerde bir basın toplantısı düzenleyeceği bildirildi.

UNSMIL Temsilcisi Stephanie Williams, cuma gecesi forum katılımcılarının, "geçiş döneminin, 24 Aralık 2021'de seçimlerin gerçekleştirilmesiyle son bulması" konusunda uzlaştığını açıklamıştı.

Forumdaki görüşmelerde, Libya'nın üç bölgesini temsil edecek biri başkan toplam üç üyenin oluşturduğu ve oy birliğiyle karar alması gereken devlet başkanlığı rolündeki Başkanlık Konseyi’nin kapsamı, görevi ve yetkileri konusunda uzlaşıldığı belirtilmişti.

Aynı şekilde yürütmeyi üstlenecek hükümetin, yetkileri ve görevleri konusunda forumun anlaştığı aktarılmıştı.